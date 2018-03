Paula Narváez: "En 15 días se ha logrado retrotraer y retroceder a Chile"

“En 15 días se ha logrado retrotraer y retroceder a Chile, hoy este es un país distinto, que la ciudadanía que está en la calle probablemente no reconoce”, dice categórica la ex ministra vocera de gobierno en entrevista con el diario La Tercera.

Para la ex secretario de Estado, en la nueva administración de Sebastián Piñera se están dando señales de que se están imponiendo las visiones más conservadoras del sector: “Piñera ha tomado decisiones que tienen que ver con aspectos muy vinculados al sector más conservador de la derecha. Una derecha muy fuerte”.

Narváez especifica: “Por ejemplo, que no podamos avanzar en materia de reconocimiento en la ley de identidad de género, porque hay un partido de la derecha que le pone límites al propio gobierno. No lo estoy calificando a él, estoy diciendo que el gobierno tiene señales claras”.

Consultada respecto a si le preocupa que el gobierno ocupe la vía administrativa para cambiar ciertos protocolos, como en materia en salud, la ex ministra dice que eso “es nuevamente preocupante. Nosotros adelantamos que esperábamos que no hubiera retrocesos en las conquistas ganadas con mucho esfuerzo, con muchos años de trabajo. Lo que ocurre aquí por esta vía es una señal preocupante, porque nuevamente demuestra que hay una cosa sólo declarativa. Por un lado, se declara la intención de respetar la ley de despenalización del aborto, pero, por otro, en los hechos, restringen. Entonces, eso no es transparente, eso no es sincero”.

Respecto a si se pone en duda, con las últimas decisiones del gobierno, el “legado” de Bachelet, Narváez dice: “Más allá de los conceptos, aquí lo que ocurre es que tenemos que tomar con absoluta profundidad el análisis de la realidad, porque se han confrontado dos visiones de país”.

“No se trata de la defensa de un determinado gobierno, ni una determinada persona, ni de un determinado legado, se trata de la defensa de nuestros principios”, agrega.