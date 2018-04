Heraldo Muñoz postulará a la presidencia del PPD

“He decidido asumir el desafío de postular a la presidencia del PPD con miras a su renovación y gobernabilidad”, reveló el ex canciller Heraldo Muñoz en entrevista con “El Mercurio”.

El objetivo el ex embajador de Chile ante Naciones Unidas es el de “aportar a profundizar el progresismo y el cambio tranquilo que el partido representó en el pasado y enfrentar los desafíos del futuro”.

“No era mi intención postular a la presidencia del PPD pero muchos se han acercado a mí para sugerirme que asuma el desafío y que me acompañarán en este proceso. Alguno me han expresado que volverán al partido en caso de que yo sea candidato”, agregó.

En esta tarea, Muñoz será acompañado por el senador y ex presidente del PPD, Jaime Quintana y del ex ministro del Interior Francisco Vidal, cuyos roles dentro de la posible campaña aún no han sido revelados.

El ex canciller señaló que espera “convocar al más amplio espectro de militantes y dirigentes. No pertenezco ni he pertenecido a ningún ‘lote’ o tendencia, y tendré plena independencia para poner ideas e iniciativas sobre la mesa”.

“En definitiva, asumo este desafío a favor de un partido que dio mucho al país pero que ahora necesita un remezón de renovación, transparencia y futuro”, dijo Muñoz.