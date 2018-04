La drástica solicitud de Manuel José Ossandón a los operadores políticos

El senador Manuel José Ossandón hizo un llamado a los “operadores políticos” a renunciar a sus cargos, afirmando que “si ellos no se van, no le estamos cumpliendo a los chilenos y no se ejecutarán los programas de la forma correcta.”

El parlamentario de Renovación Nacional reiteró así, a través de su cuenta Twitter, la importancia de que aquellos que “no han querido renunciar a sus cargos den un paso al costado, porque la gente votó por un candidato, un programa y un equipo de gobierno y si ellos no se van, no le estamos cumpliendo a los chilenos y no se ejecutarán los programas de la forma correcta.”

“Prometimos tiempos mejores y con los mismos funcionarios no se puede. La señora que votó porque está cansada de funcionarios que sacan la vuelta y no le solucionan su problema, aún no siente el cambio de gobierno. #FueraOperadores”, añadió por la red social.

Las declaraciones surgen en medio de diversas denuncias de la Asociación Nacional de Empelados Fiscales (Anef), las cuales se refieren a despidos injustificados en el servicio público.