Pelea twittera: Giorgio Jackson fue a la U de Concepción y JAK se fue en picada

La visita de Giorgio Jackson a una actividad en los terrenos de la Universidad de Concepción indignó al ex candidato presidencial, quien aseguró que fue “censurado” en la casa de estudios cuando quiso realizar un encuentro en el lugar.

Hace dos semanas, UdeC censuró mi charla, solo por ser de derecha. Hoy, recibe con brazos abiertos a @Giorgiojackson , solo por ser de izquierda. No pido trato especial, solo pido que no me discriminen. Le deseo éxito al nuevo rector y espero que no cierre la puerta a otras ideas pic.twitter.com/eDZ2ffNWTb

— José Antonio Kast (@joseantoniokast) 3 de abril de 2018