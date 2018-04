Presentaron solicitud de interpelación en contra de ministro de Salud

Finalmente, con 58 firmas de parlamentarios de oposición, la bancada de diputados del Partido Radical presentó hoy la solicitud de interpelación en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices, a raíz de la modificación del protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto.

Marcela Hernando, legisladora que lideró la iniciativa, señaló lo que se buscará con la medida es que el secretario de Estado explique las motivaciones que llevaron al Gobierno a ejecutar dicho cambio al protocolo.

“Está torciendo el espíritu de la ley que se promulgó hace 4 años de arduo trabajo parlamentario”, señaló.

Además, indicó que “el Tribunal Constitucional cuando se pronunció sobre esta ley, dijo que las objeciones de conciencia son excepcionales y personales. El protocolo que se promulgó en enero daba cuenta de cómo se hacen ambas cosas y cuáles son los requisitos que tenían que cumplir las clínicas o instituciones privadas para justificar aquello”, añadiendo que con la redacción del ministro “este protocolo hace que no sea un acto excepcional y no distingue en ninguna de las tres causales”.

No obstante, Hernando aclaró que con la interpelación no se busca acusar constitucionalmente al ministro Santelices, sino que “lo que queremos es que este protocolo sea corregido y no pase a llevar el espíritu de la ley”.