[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] Heraldo Muñoz Es Lo Que Hay Para Presidir el PPD

En Directo al Grano, el panelista y Analista Político, Gonzalo Muller, le pegó duro a la situación política que vive el PPD y la Ex Nueva Mayoría, aseguró que el ex conglomerado de oposición está muerto, no porque lo diga él, sino según las palabras de un militante de dicho sector, como es Aldo Cornejo y, pegando aún más duro aseguró que Heraldo Muñoz no es candidato de consenso, pero si es un recordatorio constante al manejador de este partido, Guido Girardi de lo que perdió.



//assets.radioagricultura.cl/2018/04/DAGPPD1-4418.wav

En este contexto Muller compartió su mirada con su par Camilo Feres quien contextualizó el escenario en el que hoy se encuentra la oposición, a su juicio dividida, desgastada con carreras internas y muy pocos puntos en común

//assets.radioagricultura.cl/2018/04/DAGNUEVA-4418.wav

En tanto Muller y Feres concordaron en que no existe “La Oposición” y por ahora hay dos alas Frente Amplio y lo que aún no tiene nombre como es la Ex Nueva Mayoría.