Diputada Hernando valoró aprobación de interpelación a ministro de Salud

La diputada radical Marcela Hernando expresó su satisfacción tras la votación realizada hoy en la Cámara Baja y que aprobó la interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices, por permitir la objeción de conciencia en casos de abortos en tres causales a establecimientos privados que reciben recursos económicos del Estado.

“Estamos super satisfechos de la votación que hemos obtenido. La verdad es que sólo se necesitaban 52 votos porque es un derecho de las minorías. Obtuvimos 73 votos y con eso está aprobada la interpelación, la que debería ocurrir en el mes de mayo”, expresó Hernando.

“Nosotros estamos reclamando que a través de este protocolo que cambió el ministro actual, se cambió el sentido del cómo se cumplían algunos requisitos que estaban establecidos. Eso hace hoy día que cualquier clínica o establecimiento (de salud) ni siquiera tenga que invocar una expresión de causa y solamente declararse ‘objetor de conciencia’, con lo cual está privando a muchas mujeres de acceder a las garantías que da una ley. Es una ley de la República y, por lo tanto, todo el mundo tiene que respetarla”, agregó la parlamentaria, quien precisamente formulará las preguntas al ministro relativas al reglamento elaborado por el Minsal que, según la interpelación, estaría vulnerando el espíritu de la ley.

Por su parte, el diputado Juan Luis Castro (PS), también se refirió a la votación, sosteniendo que va más allá de una acusación contra el actual titular de Salud.

“Iniciaremos la discusión en la Comisión de Salud de la nueva ley interpretativa que precisamente busca elevar el rango del debate: no a que un ministro diga sí le parece o no le parece vía reglamentaria, si no que la misma ley de interrupción del embarazo deje consignado un artículo adicional que establezca que nunca se va a vulnerar el derecho de una mujer por el solo hecho de acogerse a la objeción institucional de conciencia, ni que nunca –habiendo un convenio de Fonasa o de una clínica privada- ese convenio pueda permitir que se rechacen prestaciones como la interrupción del embarazo, salvo que se rescinda completamente ese convenio”, manifestó Castro.

“Por lo tanto, nosotros tenemos confianza de que esta interpelación se haga correctamente, como así estamos seguros va a ocurrir, pero además de eso queremos colocar un cerrojo para que nunca más se interprete en un rango reglamentario y no de la ley que esta lwey deje establecido siempre y a todo lugar que el derecho de la mujer a invocar se consagre más allá si se trata de un establecimiento público o privado”, puntualizó.

Cabe recordar que el ministro Santelices será el primero del actual Gobierno en ser sometido a interpelación.