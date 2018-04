Barraza critica mesa por la infancia de Piñera: “Fue designada a dedo”

El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza (PC), criticó el grupo de trabajo por la infancia convocado por el Presidente Piñera, señalando que se trata de una instancia excluyente y que no integra a todas las fuerzas partidistas del país.

“La comisión de niñez fue designada a dedo, no fuimos invitados y además las personas que fueron invitadas lo fueron discrecionalmente por el actual Gobierno. Es decir, ahí no están representadas todas las bancadas de los partidos políticos, ni todas las organizaciones de la sociedad civil, ahí no está representado un mundo amplio y diverso que tiene que decir y hacer mucho sobre infancia.

Las declaraciones las formuló luego de asistir a la promulgación en La Moneda de la nueva Subsecretaría de la Niñez, ceremonia a la que asistieron, entre otros, de personeros del gobierno de la ex Mandataria Michelle Bachelet.

“Esto es más grave aún: es primera vez desde el año 73 que tenemos un Congreso ampliamente representativo de la sociedad chilena y se pasa por alto”, agregó Barraza.

Sin embargo, el ex ministro sí valoró las palabras del actual Presidente en torno a reconocer que la nueva Subsecretaría es una instancia que tiene antecedentes en la anterior administración.

“Efectivamente cada Gobierno no empieza de cero. Hay políticas previas que le anteceden y que es bueno reconocerlo y nobleza obliga, de las 11 iniciativas que anunció el Presidente Piñera, probablemente el 80% son iniciativas que se iniciaron durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet”, dijo.

En tanto, otra de las asistentes a la ceremonia, la diputada del PC Karol Cariola igualmente planteó reparos a la mesa de trabajo por la infancia.

“Entendemos la voluntad de hacer una mesa. Está bien, yo por lo menos soy respetuosa de quienes tomaron la decisión de ser parte de esa instancia, quienes fueron invitados y vinieron. Nosotros, reitero, no fuimos invitados. Las invitaciones abiertas son una cosa y las dirigidas son otra”, sostuvo.

“Hemos decidido que la discusión política se dé en el Parlamento de cara a la ciudadanía con las organizaciones sociales y con un Parlamento que está legitimado”, añadió.

Por su parte, el actual titular de la cartera de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, abordó las críticas de Barraza, comentando que “yo creo que el espíritu que debe imperar es el que hemos visto hoy. Yo creo que es importante que en esta casa de gobierno que es la que es de todos los chilenos hemos visto a personas de todos los sectores”.

“Hemos visto cómo el Presidente ha señalado cómo estamos haciendo, construyendo sobre lo que el Gobierno anterior hizo, la Subsecretaría de la Infancia es una ley que fue promovida por la Presidenta Bachelet, nosotros ahora tenemos que construir lo que falta, porque para la niñez en Chile falta muchísimo”, finalizó.