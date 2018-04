Florcita Motuda tras su llegada al cogreso: "No me interesaba en lo más mínimo. Iba por si las moscas"

Raúl Alarcón, más conocido como Florcita Motuda, asumió en el congreso como diputado por la Región del Maule, el pasado 11 de marzo.

Según lo que relató el político, fue el Presidente del Partido Humanista, Octavio González, quien le pidió que postulara como candidato. Esto, porque necesitaban tres parlamentarios para no perder la legalidad del partido.

En una entrevista con Revista Sabadom motuda confesó que rechazóla propuesta del parlamentario a penas se lo ofrecieron.

“Les dije que no. Que odiaba la política”, aseguró. Cuando le preguntaron por qué cambio su decisión, aseguró que lo hizo porque se lo pidierony agregó que “yo nunca me convencí (…) Ni siquiera pensaban que podía salir. Y a mí no me interesaba en lo más mínimo. Iba por si las moscas”.

Respecto a la cantidad de críticas que ha recibido por su postura frente al acceso al mar para Bolivia y la crisis en Venezuela, dijo que “no tengo los argumentos. Es una lata dar argumentos cuando hay una pelea ideológica, donde está ahí metido Estados Unidos”.