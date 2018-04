Presidente Piñera: “Relaciones entre Chile y Perú están en muy buen momento”

El Presidente Sebastián Piñera, en entrevista con el diario El Comercio en Lima, dijo que las relaciones entre Chile y Perú están en un “muy buen momento” y que ambos países tienen un gran futuro por delante.

Consultado por la relación Perú-Chile a cuatro años del fallo de la corte de La Haya que resolvió la controversia del límite marítimo, respondió que “están en un muy buen momento. Hemos dejado atrás cosas del pasado que nos dividían y ahora el diálogo con el Perú es solo diálogo de futuro, constructivo, de propuestas, de colaboración”.

Acerca del Presidente peruano, Martín Vizcarra, señaló que “veo en él la misma disposición, la misma actitud de buscar los mejores caminos del futuro, colaborando, construyendo juntos, porque compartimos no solamente mucha historia, compartimos sobre todo un gran futuro por delante”.

“Lo que le hemos propuesto al presidente Vizcarra es acelerar, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, en el control de seguridad de nuestras fronteras, en la integración eléctrica y energética de ambos países”, añadió.

En cuanto a Venezuela, reiteró que “no es una democracia, no se respetan las libertades, los derechos humanos, no hay separación de poderes, hay presos políticos. Yo creo que las elecciones que ha planteado el presidente [Nicolás] Maduro no son elecciones democráticas y, por lo tanto, no deben ser reconocidas”.

Consultado si era imprescindible la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en la Cumbre de las Américas, enfatizó que “por supuesto que hubiera sido muy positivo que hubiese podido participar. Todos sabemos por qué no pudo asistir y asistió el vicepresidente Mike Pence, con el cual tuve la oportunidad de tener una larga, franca y fructífera conversación”.

“Cuando se produjo la primera Cumbre de las Américas, el presidente George Bush padre lanzó lo que se llamó la Iniciativa para las Américas, que era una zona de libre comercio, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. No pasó nada. Hoy vemos al presidente Trump enfrascado en una guerra comercial con China”, añadió.

“Nos gustaría ver un Estados Unidos más comprometido con la integración con América Latina y no amenazando con terminar con el Acuerdo de Libre Comercio del Nafta (México, EE.UU. y Canadá), y nos gustaría un mayor compromiso de colaboración de enfrentar juntos los grandes desafíos del presente y del futuro, de parte de Estados Unidos”, agregó.