Diputados del Frente Amplio conmemoraron los 4 años del proyecto que rebaja la dieta parlamentaria

Con una invitación dejada sobre los 155 escritorios de la Cámara de Diputados y el ingreso de un proyecto de resolución, los parlamentarios del Frente Amplio “invitaron” a los demás diputados y diputadas a debatir y aprobar la iniciativa legal presentada en abril de 2014 que rebaja la actual dieta y establece un tope de máximo 20 sueldos mínimos.

Los parlamentarios conmemoraron los 4 años que lleva el proyecto en el Congreso casi sin tramitación, extendiendo la invitación para que no sigan pasando más años sin discutirlo y se comience a nivelar los sueldos parlamentarios en relación con otros países.

“La invitación que le hemos hecho y que le dejamos hoy día en el pupitre a todas y todos los parlamentarios es una invitación a que no tengamos que cumplir otro año sin aprobar este proyecto. Ojalá esta sea la última vez que conmemoremos un año en que no se ha aprobado una iniciativa como ésta en la Cámara. Es una falta de respeto para la ciudadanía que esto no se discuta”, señaló el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson.

Los parlamentarios ingresaron esta jornada un proyecto de resolución que acuerda solicitar al Presidente de la República que haga presente la simple urgencia al proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria, con el objeto de otorgar más facultades al presidente de la Comisión de Constitución para que éste mismo sea puesto en tabla.

“Hace cuatro años junto con Giorgio Jackson presentamos un proyecto para disminuir la dieta parlamentaria y ajustarnos a los criterios de realidad de las chilenas y chilenos y a los estándares internacionales de remuneración de parlamentarios. Nos dijeron de todo, que veníamos recién saliendo de la mesada; que no teníamos ex esposas a quienes pagarle la pensión e incluso nos tildaron de populistas”, recordó el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric.

.

“Pero hoy somos más y el Frente Amplio llegó con fuerza. Somos 20 parlamentarios y parlamentarias que firmamos un compromiso para seguir empujando esta iniciativa y reducir el sueldo. Porque acá no venimos a llenarnos los bolsillos de plata y creemos que es necesario que este Parlamento vuelva a legitimarse frente a una ciudadanía, que con mucha razón, es crítica de la pega que hacemos”, añadió Boric.

La iniciativa es parte de los acuerdos ciudadanos comprometidos por los parlamentarios frenteamplistas (los 20 diputados y diputadas y el senador Juan Ignacio Latorre) al asumir el 11 de marzo pasado.

Por su parte, la diputada de la Izquierda Libertaria, Gael Yeomanns, insistió en que éste es un cumpleaños triste “porque son 4 años en los que no hemos tenido la oportunidad de debatir este tema, por eso hoy estamos haciendo un llamado al resto de diputados y diputadas para poder discutirlo”.

“Y a quienes están preocupados por la distribución de los recursos del Estado, e incluso proponen reducir el número de parlamentarios, yo les diría que están cordialmente invitados a sumarse a este cumpleaños y adherir a nuestra propuesta”, concluyó.