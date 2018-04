Dan por hecho renuncia de Gutenberg Martínez a la DC, junto a otros militantes

El ex presidente de la DC. Gutenberg Martínez, se sumará a la decisión de su esposa, la ex senadora y ex canciller Soledad Alvear, de renuncia a la Democracia Cristiana en las próximas horas. Lo mismo harían otros militantes.

Uno de los que ya concretó su renuncia, el ex subsecretario Nelson Hadad, confirmó el alejamiento de Martínez. “Renunciar ha sido una decisión muy dolorosa para todos. Y la decisión de Gutenberg va en el mismo camino, él tendrá que explicitarlo”, declaró Hadad a El Mercurio.

Por su parte, el ex embajador Eduardo Rodríguez Guarachi señaló al diario que “el partido dejó de representarme. Esto ahonda la crisis, son connotadas figuras como Martínez y Alvear”.

Según El Mercurio, para los próximos días, Martínez y Alvear estarían preparando una declaración junto a un grupo con el que han estado en diálogo. Entre ellos, están, según corroboran en su “círculo”, los ex subsecretarios Zarko Luksic y Felipe Sandoval; el ex director de la Junaeb Cristóbal Acevedo; la constitucionalista María Pía Silva, y Hadad y Rodríguez Guarachi. A ellos se sumarían militantes de base, por lo que, explican, el hito -que sería el jueves- podría llegar a 50 renunciados.

Con todo, en la DC advertían que el aviso de Alvear puede gatillar un “efecto dominó”. De hecho, ayer ya se habrían producido desafiliaciones en Talca y Arica. Ello, reconocen en la DC, viene a evidenciar aún más el “quiebre interno” tras la dura derrota presidencial y parlamentaria y, por cierto, a profundizar la crisis partidaria, luego de que en enero se diera una fuga de 30 militantes; entre ellos, la ex ministra Mariana Aylwin.

En el análisis, de acuerdo a la publicación, varios dirigentes apuntaban ayer a que la decisión de Martínez también podía estar cruzada por una “pérdida de relevancia” y “control interno” del sector que lidera, los “guatones”, lo que veían reflejado en que a su salida no se sumarían figuras que contactó estos meses.

Por su parte, el ex subsecretario Nicolás Mena manifestó que “la decisión, que me apena, es por un ajuste en la DC, donde gente que por mucho tiempo tuvo poder, hegemonía, ahora se siente huérfana de eso, y sienten que hay cambios que no los representan. Es legítima su decisión, pero al partido hay que resucitarlo por dentro”.

Junto con ello, el diputado Fuad Chahín bajó el perfil a la fuerza que podría adquirir el nuevo movimiento -según explica Hadad, de “centro y humanista”- que Alvear y Martínez planean fundar. “Todos los intentos por generar nuevos partidos afuera han terminado en fracaso, no le veo mucho futuro a su proyecto. Y no creo que la pérdida de poder interno haya sido el gatillante: eso ya pasó hace mucho tiempo”, afirmó.