Huenchumilla culpó a Alvear y a Martínez por la crisis de la DC

El senador DC Francisco Huenchumilla, quien postularía a la presidencia del partido en las próximas elecciones internas, afirmó que Soledad Alvear y su esposo Gutenberg Martínez tienen responsabilidad en la crisis de la Falange.

EN entrevista con La Tercera, declaró que “ellos son actores políticos y tienen responsabilidad, porque han sido presidentes del partido. Nadie puede eludir su responsabilidad. Nos queremos mucho, venimos de los tiempos de la universidad, pero todos somos responsables de esta crisis”.

“El tema es mirarnos al espejo y decir si estamos en condiciones de salvar este partido. Soledad ha pensado que esto ya se terminó para ella. Respetable, pero habemos otros que estamos haciendo un último esfuerzo”, añadió.

También admitió una conversación con Martínez para revertir su decisión de renunciar al partido. “Distintos grupos me pidieron que conversara con el camarada Martínez, y lo hicimos. Esa tarea yo la cumplí, y Gutenberg tendrá que tomar su decisión hoy día. Fue una conversación privada. Pero tenemos una discrepancia: el problema de la DC no es el Partido Comunista. Para mí el problema de la DC es el capitalismo neoliberal”, señaló.

También expresó que “hay que avanzar a un diagnóstico compartido de la crisis y tener la voluntad de salvar al partido. Eso implica que haya un acuerdo entre los sectores progresistas y los sectores moderados. Si eso es así, tenemos una última oportunidad para la DC”.

Consultado si será candidato si no hay acuerdo interno, respondió que “si no es así, simplemente yo creo que vamos a desembocar en una crisis terminal. Sin acuerdo, yo no voy a ser candidato”.