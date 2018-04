“Yo a usted lo voy a sacar de esta conversación”: El duro encontrón en vivo de Pamela Jiles y Gonzalo Müller

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, fue una de las invitadas del programa de TVN, Estadio Nacional.

La parlamentaria llegó al programa luego de la polémica que protagonizó en el Congreso, luego de que enfrentara a su par de la UDI, Ignacio Urrutia, cuando calificó a las víctimas de tortura como “terroristas”

“Yo no soy precisamente una mujer delicada ni extraordinariamente sensible. De hecho, soy una anciana y en la enorme cantidad de años que llevo en la televisión, jamás he llorado, enfrentada a múltiples situaciones”, comenzó la diputada.

“Yo sentí algo que creo no haber sentido antes en mi vida y, se los quiero decir de verdad, desde que fui torturada. Lo que yo sentí en ese momento al escuchar esto dicho en ese lugar fue solo comparable con esa otra situación”, añadió.

“No hay posibilidad de proporcionar la crueldad, la aberración, de lo dicho por este señor en el Congreso. Es de tal magnitud, el daño que él vuelve a hacer, es volver a torturar a las personas. Eso ha hecho este señor”, agregó.

“Efectivamente, sentí furia. El dolor que experimenté cuando escuché las palabras de este señor se me transformaron en furia”, aseguró.

Luego, fue el turno de uno de los panelistas del programa Gonzalo Müller.

El analista político y militante de la UDI, criticó la reacción de la diputada en varias ocasiones y le recordó que incluso había calificado a los parlamentaria como “perros”

“No me interrumpa, los diálogos tienen un orden”, fue la respuesta de Jiles.

La conversación comenzó de a poco hasta que Pamela Jiles decidió cortarlo: “Yo a usted lo voy a sacar de está conversación” dijo, para luego continuar con su exposición al resto de los panelistas.