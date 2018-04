Francisco Huenchumilla no será candidato a la presidencia de la DC

El diputado DC Víctor Torres, quién estaba a cargo de coordinar la lista que competiría con Fuad Chahin en las próximas elecciones internas de la DC, informó esta tarde que el senador Francisco Huenchumilla le confirmó que no participará en el próximo proceso eleccionario.

Torres indicó que “el senador Huenchumilla me ha informado que en virtud de una serie de razones, todas atendibles y respetables, ha decidido no encabezar la lista que habría competido con la que encabeza el ex diputado Fuad Chahin”.

El diputado DC dio a conocer una carta en la que Francisco Huenchumilla explica sus razones para no ser abanderado en las elecciones de la DC.

Este es el texto de la misiva:

“Estimado Víctor:

He tomado la decisión de no competir en esta elección interna de la DC.

Con mi participación no quiero legitimar un procedimiento interno en la toma de decisiones que está, entre otras, en la base de nuestros males.

En estos días lo que he visto es más de lo mismo… una lucha sin cuartel por el control del poder y no un debate de ideas respecto del futuro de Chile.

Pero una lucha en que todo vale; la misma que yo ya experimenté en la Araucanía en todas sus facetas.

Este partido debe sincerarse, tocar fondo y tomar una decisión final sobre su destino. No estoy, en consecuencia, por cohonestar un ritual gastado que viene repitiéndose en caída libre hacia el precipicio de la indiferencia de la ciudadanía hacia nosotros.

Todos somos responsables, pero unos más que otros. Aquéllos que por años controlaron el poder interno son, sin duda, los principales responsables y que ahora, con un lenguaje de terciopelo, buscan pretextos desgastados para justificar su salida. No tuvieron, en su momento, la visión estratégica para entender que los procesos políticos no se controlan simplemente mediante maquinarias internas, sino con ideas y propuestas sobre los problemas y el futuro de Chile. El mundo cambió y nosotros seguimos con más de lo mismo; por ello la ciudadanía nos dio vuelta la espalda.

En la DC hay gente buena, honorable a quienes respeto y que conocí más de cerca en este proceso. A ellos y ellas les agradezco su afecto, apoyo y disposición, pero, con igual franqueza les debo decir que somos un partido político y por lo tanto es fundamental y determinante que nuestros procedimientos internos estén revestidos de legitimidad y que nuestras discusiones sean por ideas y no por la cuota de poder que cada uno pueda alcanzar.

Muchas gracias a todos y a ti Víctor mi reconocimiento y afecto por tu tiempo, generosidad y buena voluntad”.