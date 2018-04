Genaro Arriagada: “He visto tantas veces que se decreta la muerte de la DC y la DC pasa sus crisis y sobrevive”

El militante de la Democracia Cristiana (DC) y ex ministro conversó en Trío sobre la crítica situación de su partido.

“Cuidado, aquí la crisis de los partidos es general”, afirmó Arriagada. “La DC tal vez es la que está más afectada hoy, pero no es un fenómeno puramente demócrata cristiano. Este momento de la DC es de crisis y no hay que ocultarlo. He visto tantas veces que se decreta la muerte de la DC y la DC pasa sus crisis y sobrevive. Es una crisis profunda pero no terminal”.

Por otra parte, el político aseguró que “fundar un partido nuevo es una tarea tremendamente difícil. En cambio, recuperar, restablecer el orden, restablecer la mística del partido antiguo es más probable”.