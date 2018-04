Pérez Yoma no renuncia a DC, pero respeta a quienes creen que ya no tiene futuro

El ex ministro del Interior del primer gobierno de Michelle Bachelet, el DC Edmundo Pérez Yoma, aseguró que no va a renunciar a la Democracia Cristiana, pero dijo que “respeto a quienes piensan distinto a mí y que creen que el partido ya no tiene futuro”, en referencia a las últimas dimisiones de figuras como Soledad Alvear.

En entrevista con La Tercera, señaló que las renuncias son “una clara demostración de las dificultades en que está la DC, que no ha encontrado la manera de superar la crisis que se produjo por los malos resultados de la elección y por su mala experiencia durante el periodo que perteneció a la Nueva Mayoría. Eso ha significado profundas divisiones”.

Añadió que “la DC está en un problema que tiene algunos años y que se agudizó con el ingreso de la DC a la Nueva Mayoría. No es que haya un gran problema ideológico entre los componentes de la Democracia Cristiana. Lo que sí hay son dos cosas: una falta de acuerdo sobre la estrategia futura, sobre todo respecto de las coaliciones, y una falta de liderazgo muy potente”.

“Basta con ver las dificultades que hay de opiniones entre los senadores y, además, entre la bancada de diputados con los senadores respecto de cómo trabajar con los partidos de la ex Nueva Mayoría”, agregó.

También consideró “correcta” la tesis de Gutenberg Martínez de que es perjudicial hacer alianzas con el PC y el Frente Amplio. “Es correcto señalar que ahí está la diferencia, en el tema de las alianzas. Hay gente que cree que hay que seguir en algo como la Nueva Mayoría y otros que creen que hay que retornar a un camino más cercano a lo que fue la Concertación”, afirmó.

Consultado si ha pensado renunciar al al partido, respondió que “no se me ha ocurrido”. Más adelante, expresó que “yo voy a seguir en la Democracia Cristiana, pero respeto a quienes piensan distinto a mí y que creen que el partido ya no tiene futuro.

Finalmente, aseveró que “Soledad Alvear es la persona más democratacristiana que yo conozco. Para mí representa todo lo que es ser democratacristiano. Sin embargo, ella cree que la DC no es el vehículo para expresar sus ideas, y eso es absolutamente respetable”.