Bachelet pidió que oposición sea "democrática y respetuosa" en su segunda reaparición pública

La ex Presidenta Michelle Bachelet pidió que la actual oposición sea respetuosa, pero que haga oír su voz. También solicitó que los partidos políticos sigan aumentando los cupos de representatividad política de las mujeres.

La ex mandataria hizo escuetas declaraciones en su segunda reaparición pública tras dejar el poder el 11 de marzo pasado. La primera fue el 14 de marzo, en una reunión de trabajo de ex Presidentes en la Moneda con Sebastián Piñera, ocasión en que no habló con la prensa.

Hoy a mediodía participó en la ceremonia por los 15 años de Comunidad Mujer en el GAM, a la que también asistieron ministras de Estado, autoridades, mujeres destacadas, representantes de organismos internacionales y de la academia, líderes sociales y de opinión de diversos ámbitos del quehacer nacional, político y social.

Al retirarse del lugar, se le consultó por la oposición que forman ahora los partidos que apoyaron su Gobierno, y señaló que espera que sea “democrática, respetuosa, pero que haga oír su voz cuando le parezca que algo no corresponde”.

En cuanto a la participación femenina, indicó que en su Gobierno se logró avanzar del 15 al 22% en cargos de representación, “pero es insuficiente y yo espero que los incentivos que la ley plantea permitan que los partidos políticos puedan ir incorporando más mujeres como representantes en nuestro país porque en Chile las mujeres y niñas somos el 52 % de la población”.

“En el Congreso, a nivel de alcaldía, en los distintos puestos de representación popular debiera estar representada la voz de las mujeres”, concluyó para luego ser sacad rápidamente del lugar por el séquito que la acompañaba.