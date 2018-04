Zaldívar: “Martínez y Soledad Alvear están colaborando en destruir la DC"

El ex senador DC y referente de la Falange, Andrés Záldivar, dijo que no renunciará al partido en estos momentos de crisis y afirmó que Gutenberg Martínez y Soledad Alvear “están colaborando en destruir” la Democracia Cristiana.

En entrevista con El Mercurio, Zaldívar señaló que la crisis partidaria está en desarrollo. “No podemos saber su magnitud. Me tocó vivir crisis bastante profundas: en los 60, el Mapu, y en los 70, la Izquierda Cristiana. Fueron dos escisiones importantes, pero la crisis de hoy es más compleja, porque no es una clara división ideológica como fue el Mapu, donde un grupo se acercó a las tesis marxistas. O la IC, que definían participar o no en la Unidad Popular”.

“Esta crisis no es una división ideológica: lo desmiento y aquí hay un error gravísimo de quienes se van porque tenemos una supuesta desviación ideológica. Su decisión es más que nada un tema táctico de dónde se pueden hacer alianzas”, agregó.

También lamentó la decisión de Gutenberg Martínez y de su esposa Soledad Alvear de alejarse del partido. “Tengo una larga vida política con ellos, los quiero mucho. Pero se han equivocado totalmente. Si uno no está de acuerdo con lo que hace tácticamente un partido, lo lógico es desde adentro corregir. Si el barco está yendo a la deriva, no debemos bajarnos, sino tomar la conducción. Lo peor es irse para hacer otra cosa diferente. Es como separase y al día siguiente anunciar matrimonio. Aquí pasa lo mismo: se separan y anuncian que van a crear un movimiento. Eso es contrario a lo que ellos mismos han participado”.

“Soledad y Gutenberg están colaborando a destruir la DC, queriéndolo o no. Y no porque los demás no tengamos responsabilidad, la tenemos. Pero a la gente que se va, que ha tenido toda una vida en la DC y posiciones expectantes, les digo: Ojalá no sigan profundizando la crisis”, añadió.

Consultado si ha pensado en renunciar, respondió: “A los que se van: Frei padre, Radomiro Tomic, Jaime Castillo, Renán Fuentealba, ¿se habrían ido? ¿Cuántas diferencias hubo entre Tomic y Frei? ¿Se fueron? No. Recuerdo en la Junta de Peñaflor. Frei padre era Presidente de la República, el partido estaba dirigido por Rafael Gumucio, los que fueron después del Mapu. ¿Frei se salió? ¿Aylwin y Castillo se fueron? No, fuimos a la Junta y dimos la pelea y derrotamos a la tesis que veíamos equivocada”.

“¿Dónde estarían hoy Frei y Tomic? Dentro del partido, tratando de rectificar las tesis equivocadas. Yo por ningún motivo me iré de la DC, y llamo a que no se vaya gente por ningún motivo, sino que consolidemos posiciones”, enfatizó.