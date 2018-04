Gutemberg Martínez presentó su renuncia a la DC

Gutemberg Martínez oficializó este sábado su salida de la Democracia Cristiana, partido que dirigió en dos períodos. A través de una carta dirigida a la presidenta del partido, Myriam Verdugo, y al secretario general, Gonzalo Duarte, presentó los motivos de su renuncia.

“Con dolor vengo en presentar mi renuncia al Partido Demócrata Cristiano. Cuenten con la seguridad de que no existirá de mi parte ninguna crítica al PDC. Y que seguiré irrestrictamente leal a mi convicción demócrata cristiana”, indicó Martínez.

Según consigna un medio nacional, en su carta Martínez indica que “durante más de un mes he realizado una profunda reflexión acerca de mi militancia en el partido. He revisado y valorado nuestra historia, de la cual me siento orgulloso y parte de ella. A su vez he evaluado como el partido está cumpliendo con su misión de representar el ideario Humanista Cristiano”, indicó, añadiendo que “siguiendo la pauta del último Consejo Ampliado, he evaluado lo que nos une y lo que nos desune. Y muy a mi pesar, he concluido que se requiere superar en positivo este instrumento. Le deseo lo mejor al partido, a ustedes a la dirigencia y a los militantes”, añadió en la misiva.

La renuncia de Martínez se suma a las de Mariana Aylwin y Soledad Alvear, militantes históricos de la DC, dentro de la crisis generada tras los resultados de la última elección presidencial. Además junto con Martínez, se produjo la renuncia de militantes de Iquique.