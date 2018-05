Andrés Allamand por posible carrera presidencial: "Dañaría" actual gestión de Gobierno

El senador Andrés Allamand, junto con descartar, por ahora, un plan para llegar a La Moneda, expresó su arrepentimiento respecto a la postura que tuvo en su momento para el debate de la legalización del divorcio, durante la década de los ´90, ocasión en que se mostró contrario a la iniciativa.

Las declaraciones las emitió en la última edición del programa “Cadena nacional” de Vía X, donde declaró que fue un error su decisión.

“Yo estuve en contra del divorcio y obviamente considero que esa fue una decisión equivocada de mi parte. Fue al principio de la tramitación de la ley y obviamente después no tuve la oportunidad de enmendar en el mismo camino y creo que ese fue un error significativo. La vida a uno le enseña”, señaló ante el conductor Iván Guerrero.

Asimismo, el legislador RN se refirió a la posibilidad de emprender, nuevamente, una carrera para asumir como presidente en La Moneda, como propone el documento “Las ideas de República y Nación como bases del discurso político de Renovación Nacional”, con el cual el partido celebró sus 31 años de vida y en el que plantean diversas alternativas presidenciables.

Ante esto, explicó que “llevamos dos meses de Gobierno. Si hay algo que podría dañar, perturbar, enturbiar la gestión gubernamental es anticipar una carrera presidencial. No estoy de acuerdo con ese documento, ese es un tema que hay que abrirlo el año 2020, 2021. Creo que (Mario Desbordes, presidente de RN) se dejó llevar por el entusiasmo. Mario es el presidente del partido, el mira y dice aquí tengo un elenco de buenos candidatos presidenciales”.

Finalmente, y al tratar el estado actual de la Iglesia católica en el país, el tema de los abusos sexuales a menores de edad y el tratamiento que Francisco I ha dado a la situación chilena, afirmó: “El Papa dice: A mí me engañaron. La pregunta es quién lo engañó”.

Añadió que “la persona que lo engañó o la que permitió que lo engañaran (…) no tiene lugar en la jerarquía de la Iglesia. Todas esas personas que estén involucradas en esa operación de ocultamiento, no me imagino cómo podrían mantenerse en posiciones de jerarquía en la Iglesia. Es obvio que van a venir sanciones y obviamente que esas sanciones van a ser, creo yo, ejemplarizadoras y muy duras”.