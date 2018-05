Ricardo Lagos calificó las elecciones de Venezuela como “una farsa”

El ex presidente Ricardo Lagos calificó las elecciones venezolanas del próximo 20 de mayo como una farsa, aludiendo a la poca legitimidad de las condiciones, que a su juicio, ha presentado el gobierno de Nicolás Maduro.

“Pretender un proceso electoral en donde la inmensa mayoría de los líderes no puede participar, en donde han inventado que si los partidos políticos no hacen tal o cual cosa no valen, es una farsa”, indicó en entrevista con La Tercera.

Lagos señaló conocer de cerca a la oposición venezolana, y los problemas que enfrenta en la actualidad para constituirse como una alternativa. “Una dificultad muy grande es que no ha habido modalidades muy grandes para que ellos resuelvan. Pero efectivamente es fácil desde afuera decir ‘mire, la oposición debería actuar con mayor convergencia y voluntad… pero…”, sostuvo.

Respecto a otras situaciones políticas en la región, en su momento Lagos salió a la defensa de Lula Da Silva, actualmente encarcelado en Brasil por temas de corrupción, posición que mantiene, afirmando que “lo que ocurría con el Lava Jato y todo aquello era algo que venía del sistema político brasileño desde hace mucho tiempo. Puede acusársele de no haberlo enfrentado, pero no creo en su enriquecimiento personal. No me coincide con el personaje”.