Ministro Larraín confirma que pidió a Abbot acelerar proceso contra Moreira

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a las reuniones que sostuvo con el fiscal nacional Jorge Abbott, donde le habría solicitado acelerar el proceso contra Iván Moreira.

El titular de Justicia sostuvo en el Congreso que en la primera cita sólo se limitó a escuchar los planteamientos de Abbott como postulante al cargo de fiscal.

En un segundo encuentro entre ambos, Abbot informó a Larraín que la investigación estaba dirigida por el fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, por lo que no podía acceder a la solicitud. Más tarde, el 15 de enero, Guerra solicitó una audiencia para suspender condicionalmente el proceso de Moreira.

“Yo oí al entonces candidato y como lo he hecho cada vez que he recibido a algún candidato, no me he pronunciado sino que lo he oído. Porque ese tipo de reuniones estaban aumentando, en la medida en que el Senado tenía muchos nombramientos, es que la Comisión de Ética después de la nominación del fiscal nacional en 2015, acordó, cuando yo era presidente, que todas las solicitudes de audiencia de un candidato a ser nombrado por el Senado debían ser públicas por transparencia de acuerdo a la ley de lobby”, sostuvo.

En ese sentido, Larraín confirmó que una reunión fue para escuchar, mientras que la segunda fue para pedir que se apurara el proceso judicial que se llevaba adelante contra Iván Moreira.

“No me reuní con el fiscal a cargo de la investigación, el señor Guerra, ni con nadie vinculado a él. Porque no me corresponde. Solamente pedí apurar el procedimiento, el proceso. El propio fiscal nacional no tiene capacidad para intervenir en los casos específicos, porque esos están en manos de los propios fiscales regionales o adjuntos”, sentenció Larraín.