[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] “PS tiene que tener cuidado de no convertirse en una oposición Rata” Gonzalo Muller

“PS tiene que tener cuidado de no convertirse de una oposición dura en una oposición Rata”. Fue la advertencia que le hizo Gonzalo Muller al Partido socialista, haciendo alusión a que no hay liderazgo en éste y que es necesario hacer un saneamiento, ya que la ex Presidenta Michelle Bachelet salió “bastante dañada de su mandato”.



//assets.radioagricultura.cl/2018/05/DAG-9-MAY-CUÑA-1.mp3

“La mesa actual del PS tiene un líder con pretensiones como lo es Elizalde” aseveró Camilo Feres, por el rol que ha estado jugando el Partido Socialista en el último tiempo en su oposición al Gobierno de Sebastián Piñera.

//assets.radioagricultura.cl/2018/05/DAG-9-MAYO-CUÑA-2.mp3

Gonzalo Muller sentenció que “el Partido socialista se ha ido quedando solo en su estrategia” y que “el interés político se aleja demasiado del interés ciudadano”.