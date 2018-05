PPD-PRO critica “tozudez” de Santelices por no renunciar y evalúa acusación

Tras la decisión del ministro de Salud, Emilio Santelices, de no renunciar a su cargo luego que la Contraloría rechazara el protocolo del gobierno sobre la objeción de conciencia en el proyecto de aborto en tres causales, el jefe de la bancada de diputados del PPD-PRO, Ricardo Celis, sostuvo que “vamos a evaluar la posibilidad de avanzar en una acusación constitucional”.

“Contumacia es persistir en el error, y el ministro de Salud ha sido contumaz, ha sido persistente y nosotros vamos a evaluar la posibilidad de avanzar en una acusación constitucional. Tenemos que conversarlo entre bancadas, ya que se requiere unidad y convicción de toda la oposición, incluido el Frente Amplio. Decir lo contrario sería ficción”, indicó.

El parlamentario añadió que “el ministro Santelices no ha reconocido en nada el error que ha cometido, lo que dificulta su permanencia en el cargo. Se va a discutir la ley de fármacos, la ley de isapres, pero por su tozudez el ministro no da garantías, no da credibilidad, no asume su responsabilidad política, y no da las garantías de avanzar”.

Por su parte, la diputada del PRO Marisela Santibáñez, expresó su respaldo a una eventual acusación constitucional contra el ministro Santelices, aunque insistió en que lo más correcto sería presentar su renuncia.

“No mostró respeto por la diputada Hernando que lo interpeló ni por la lucha de muchas mujeres chilenas por reivindicar nuestros derechos. Para mí no es competente en su cargo, lo mejor es que dé un paso al costado, para que una persona idónea esté a la cabeza del Ministerio de Salud”, aseguró la legisladora.

Asimismo, la diputada del PPD, Andrea Parra indicó que “mientras el Presidente Piñera hace un llamado al diálogo, su ministro de Salud no nos escuchó cuando le dijimos que este protocolo era ilegal. Los discursos presidenciales tienen que tener una base concreta y real, no podemos hacer grandes discursos cuando en definitiva en la realidad eso no ocurre”.

Finalmente, la diputada Cristina Girardi, indicó que “Helia Molina tuvo que renunciar por decir la verdad, y por una ilegalidad este ministro, al menos, debiera dar un paso al costado”.