Encuesta Cadem: Aprobación a Presidente Piñera cayó 4 puntos y llegó al 54%

La última encuesta Plaza Pública–Cadem difundida hoy, correspondiente a la segunda semana de mayo, arrojó que la aprobación al Presidente Sebastián Piñera retrocedió 4 puntos, alcanzando al 54%, mientras que su desaprobación aumentó al 30% (+6pts).

Además, a dos meses del inicio del gobierno, la aprobación del gabinete retrocedió 5 puntos y llegó al 43%, con lo cual se igualó por primera vez con la desaprobación, que subió 7 (42%).

En la segunda semana de mayo, las instituciones con mayor aprobación que desaprobación fueron la PDI (80%), la Armada (74%), la Fuerza Aérea (73%), y el Registro Civil (72%), las únicas con aprobación por sobre el 70%. Le siguen: Ejército (64%), Onemi (63%), Banco Central (62%) y Carabineros (61%), que mejora 7pts, dejando atrás la polémica por la llamada Operación Huracán.

Más atrás le siguen el Servicio de Impuestos Internos (58%), Sernac (57%), Contraloría (56%), Servel (54%), Gremios Empresariales (53%), y Chile Vamos (44%).

En contraposición, aquellas instituciones con mayor desaprobación que aprobación son Tribunal Constitucional (43% vs 45%), Iglesia Evangélica (40% vs 47%), CUT (38% vs 49%), Fiscalía (38% vs 58%), Frente Amplio (30% vs 49%), ANFP (29% vs 57%), Tribunales de Justicia (28% vs 69%), Oposición (27% vs 58%), Iglesia Católica (27% vs 65), Congreso (26% vs 68%), y el Sename (16% vs 80%).