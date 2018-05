Vocera de Gobierno acusa al PS de restarse de toda mesa de diálogo

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, hizo un duro cuestionamiento a la oposición, pero en particular al PS, acusándolos de cuestionar en exceso a la actual administración, pero sin participar de ningún diálogo o acuerdo en favor del país.

“Llama la atención que hoy día fiscalizan, particularmente el partido Socialista, que se ha caracterizado por restarse de toda mesa de diálogo, de todo acuerdo en favor de los niños, y de todo acuerdo por la seguridad y la tranquilidad ciudadana de nuestro país. (…) Ese partido Socialista que va una y otra vez a la Contraloría no reclama, no le llama atención, no se cuestiona, por ejemplo, el viaje de un ministro de su propia militancia, el ex ministro de Energía Andrés Rebolledo que viaja a Argentina a ver una carrera de autos. Eso nosotros lo encontramos poco riguroso, mezquino y pequeño”.

Por otra parte, Pérez desvituó que el decreto del viaje del ministro de Hacienda a la Universidad de Harvard, ya que “ese decreto tiene la firma del canciller, Roberto Ampuero. Ese decreto se encuentra en la Secretaría General de la Presidencia a la espera del pronunciamiento de la Contraloría General de la República, para proceder a la firma del Presidente”.

“Todas las personas que han estado en el servicio público, que han tenido cometidos funcionarios, saben, porque así ha sido todas las últimas décadas que el acto muchas veces se perfecciona por razones de buen funcionamiento posteriormente incluso al viaje y al cometido. Eso no es ninguna novedad, ni ninguna irregularidad”, añadió.