Senador Huenchumilla afirma que TC “es la incubación de una crisis"

En el marco de la sesión especial del Senado por el Tribunal Constitucional, el presidente de la comisión de Constitución, Francisco Huenchumilla señaló que el TC “tiene un pecado de origen, porque fue creado para defender un modelo económico-social y no la Constitución”.

“Tenemos un problema o no. Porque qué pasaría si nosotros, por ejemplo, nos restamos -para presionar- a aprobar los ministros suplentes o los ministros que haya que nombrar y generamos una crisis institucional. A mí me parece que esta es la incubación de una crisis que puede salir más adelante, si no tenemos la grandeza y las responsabilidad política de entender que con esta naturaleza el Tribunal Constitucional en Chile tenemos un problema” afirmó el senador DC.

Finalmente, Huenchumilla añadió que, responsablemente, “deberíamos sentarnos a conversar para buscar una salida que nos permita recuperar la esencia de lo que son los tribunales constitucionales”.