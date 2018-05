Chile Vamos pide al Gobierno no dejar la demanda feminista en manos de la izquierda

Los partidos de Chile Vamos pidieron al Gobierno que tome un rol protagónico frente a la demanda feminista, y que no deje este tema en manos de la izquierda, tal como ocurrió en 2011 con el movimiento estudiantil, que tomó por sorpresa al primer gobierno de Sebastián Piñera.

La información está consignada en La Tercera de hoy, que destaca que el jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, declaró que “la ministra Isabel Plá (De la Mujer) les ha pedido a sus partidos de gobierno que tengan sensibilidad en estos temas”.

El diputado Macaya insistió en que el tema no debe ser “entregado a la izquierda”. “Aquí hay una agenda que tiene que mirarse con empatía, entendiendo que es un fenómeno social relevante que no tiene que ser necesariamente de derecha o de izquierda. Esta agenda no puede ser arrebatada por la izquierda”, dijo a La Tercera.

Por su parte, la presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe señaló que esta es “una oportunidad” para el gobierno, porque “hoy existen discriminaciones odiosas para las mujeres”. No obstante, advirtió sobre una eventual “radicalización” de las demandas.

Su par de RN, Mario Desbordes, expresó que “estos son temas ciudadanos, transversales y razonables, porque el acoso, por ejemplo, es un problema grave en Chile. El gobierno tiene que empatizar y ayudar en la solución”, señaló. El diputado, eso sí, también apuntó a una posible “radicalización”.

“El Frente Amplio ha tratado de usar políticamente este tema y hay sectores que quieren extremar las demandas”, agregó.

En tanto, desde Evópoli, el presidente del partido, Hernán Larraín Matte, expresó: “La política, partiendo por el gobierno, debe mostrar empatía más que fijar posturas. Este es el momento de escuchar más que de dar soluciones. Estamos frente a un fenómeno cultural profundo y debemos aprender de él primero”.

Larraín Matte, además, apuntó al movimiento estudiantil de 2011, y aunque precisó que ambos son distintos, tienen en común que ninguno de los dos fenómenos fueron anticipados por la política.

“El 2011 no tuvimos desde el gobierno las herramientas para comprender el fenómeno que emergía. Las primeras respuestas que dimos fueron técnicas y no conectamos con la realidad. Lo que se planteaba era más profundo. Esa es la primera lección que debemos recordar”, dijo.

En la misma línea, el jefe de bancada de su partido, Luciano Cruz-Coke, indicó a La Tercera que “el gobierno tiene que tomar muy en serio aquello que está sucediendo en la ciudadanía” y que esta es una “reivindicación que supera banderas de izquierda y derecha”.