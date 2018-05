Canciller Ampuero sostiene reunión con su homólogo de Reino Unido

El canciller Roberto Ampuero recibió hoy en audiencia al secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson. En el encuentro, las autoridades destacaron el excelente estado de la relación bilateral y abordaron materias de interés común.

“Hemos reafirmado nuestra tradicional amistad entre Chile y el Reino Unido y hemos visto también las coincidencias que nos unen y que nos hacen compartir una serie de valores que defendemos y representamos en el mundo”, afirmó Ampuero tras la reunión.

Cabe destacar que Chile y Reino Unido mantienen una cercana relación. Destacan los diálogos en Defensa, con fuertes vínculos entre las Fuerzas Armadas, especialmente la Armada, y un mecanismo de Consultas anuales a nivel de Subsecretario.

El jefe de la diplomacia chilena destacó que en el encuentro ambas autoridades coincidieron en el marco para avanzar en un acuerdo comercial bilateral.

En 2017, el intercambio comercial entre ambos países llegó a los US$ 1.143 millones, con exportaciones chilenas por US$ 585 millones e importaciones por US$ 558 millones.

“Para Chile es importante que las condiciones comerciales y económicas que desarrollemos y acordemos con el Reino Unido tengan como piso mínimo aquellas condiciones que nosotros estamos negociando hoy con la Unión Europea”, señaló el canciller, aludiendo a la actualización del Acuerdo de Asociación Chile-UE, suscrito en 2002.

“Eso lo hemos conversado con el Secretario Johnson y está en ese sentido plenamente de acuerdo. Es decir, aquí se trata de una situación en que todos debemos salir beneficiados. Para nosotros es importante que este acuerdo que estamos desarrollando e impulsando con el Reino Unido funcione y esté diseñado hasta el último detalle de tal forma que no haya un momento de vacío, de pausa, y podamos pasar de inmediato, con la realización del Brexit, a esta relación de libre comercio ventajosa para ambas partes”, agregó el ministro Ampuero.

También conversaron sobre la importancia de la Alianza del Pacífico como una articulación muy exitosa en términos económicos dentro de América Latina. “Hemos invitado al Reino Unido a profundizar su relación con la Alianza del Pacífico y a aprovechar a Chile como un puente ideal para acercarse nuevamente, con mayor profundidad a América Latina”, sostuvo.

Además, abordaron la situación de Venezuela. Chile expuso su preocupación por la grave situación que está atravesando ese país. “Invitamos al Reino Unido a examinar las posibilidades de que incrementen y hagan valer sus buenos oficios en la región para que el tema de Venezuela sea resuelto dentro del marco político, dentro del marco diplomático, por la vía pacífica y negociada”, indicó el canciller chileno.

Al respecto, señaló que “Chile siempre en estos casos, como este dramático y trágico que está ocurriendo en Venezuela, actúa en concordancia y consonancia con otros países con los cuales comparte la misma sensibilidad. Como habrán visto, la declaración del Grupo de Lima es degradar el nivel de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Esto no significa que cerremos la embajada, lo que significa es que los países que firman el acuerdo del Grupo de Lima han establecido que el nivel de embajadores no es el nivel adecuado con el cual debemos negociar, conversar, dialogar o instalar la comunicación con Venezuela”.

Así, indicó que “Chile lo que hace es estar en consonancia con la posición de los países del Grupo de Lima, por eso nosotros no vamos a enviar un embajador a Venezuela”.