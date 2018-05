Piñera decide no nombrar embajador en Venezuela tras reelección de Maduro

Fuentes de la Cancillería confirmaron a La Tercera que el Presidente Sebastián Piñera ya adoptó la decisión de no nominar a un embajador en Venezuela de manera indefinida, posibilidad que ya había sido adelantada la semana pasada tanto por el mandatario como por el ministro de RR.EE., Roberto Ampuero.

Según la información publicada hoy en el diario, la decisión va en línea con lo anunciado por el Grupo de Lima en torno a reducir las relaciones diplomáticas con Caracas, después de las elecciones en que fue reelegido Nicolás Maduro en un proceso que no se ajusta a una democracia, de acuerdo a las críticas.

La publicación añade que se trata de una resolución menos compleja respecto de otros países, porque no será necesario retirar al embajador, ya que el último representante diplomático en Caracas, Pedro Ramírez, renunció el 11 de marzo pasado, en coincidencia con el término del gobierno de Michelle Bachelet. Con todo, hay países del Grupo de Lima, como Perú y Colombia, que ya han retirado a su embajador de Caracas.

Ayer, el ex canciller Heraldo Muñoz declaró que “soy partidario de tener un embajador en Caracas, por lo siguiente: porque tener un embajador permite una interlocución discreta con las autoridades venezolanas para asuntos que puedan ser del interés de Chile”.

“Tenemos en este momento invitadas personas que están bajo la protección de nuestro país en la residencia del embajador de Chile en Caracas, para sacar a esa personas se requieren gestiones de alto nivel, y si bien hay buenos diplomáticos en Caracas, son de nivel más bien medio y no son embajadores, y en esto el nivel de representación importa”, añadió.

Por su parte, el senador del mismo partido, Jaime Quintana, señaló que“cuando hay crisis políticas es cuando más diálogo entre países de requiere. Necesitamos un embajador en Caracas”.

En tanto, el jefe del comité de senadores de la falange, Jorge Pizarro, expresó que “sigo pensando que es importante que nuestro país tenga una representación al más alto nivel en Caracas. La situación cada día empeora más, es dramática, hay gente que necesita de refugio, de respaldo, de apoyo de parte de nuestra embajada para superar el drama político, institucional y humanitario que están viviendo”.

Asimismo, el jefe de bancada de diputados de la DC, Matías Walker, indicó que “creemos que es importante mantener a un embajador que pueda cumplir esa labor humanitaria que en Chile se transforma a través de su embajada en el verdadero asilo contra la opresión de la dictadura”.

Desde el PS, en tanto, el senador y ex canciller José Miguel Insulza, declaró que “a mí lo que me importa es que la embajada siga ahí, que no se cierre la embajada. Ahora el rango del diplomático que está ahí la verdad es que no es lo fundamental”.

“Mi problema es que la embajada no se cierre, porque incluso alguna gente ha buscado refugio en ella en algún momento, así que no creo que sea lo mejor”, concluyó.