Senador Ossandón califica como “graves y tristes” cifras de auditoría a Cread

El senador Manuel José Ossandón (RN) calificó como “graves y tristes cifras” la divulgación de las estadísticas de la primera auditoría social a los 11 Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread).

El parlamentario e integrante de la Comisión de Infancia manifestó que “éstas revelan que en el Sename se violan los derechos humanos de los menores y que el tema no se ha abordado con la seriedad y el cuidado que amerita y por eso es urgente generar las acciones de corto, mediano y largo plazo que se requieren.”

El legislador sostuvo que la auditoría precisó información que simplemente “no podemos tolerar, porque confirmar que un 34% de estos niños no están recibiendo educación o que el 48% presenta consumo problemático de alcohol es algo que no requiere que nos preocupemos, sino que nos ocupemos de inmediato; no hacerlo es hacer vista gorda y hacernos cómplices de la vulneración de sus derechos más básicos al cuidado, la protección y el amparo de un entorno amable”.

Ossandón afirmó que la situación a la que se ven enfrentados los niños, niñas y adolescentes que están a cargo del Sename constituye una “violación a sus derechos humanos, pues se trata de una vulneración sistemática y permanente, que se ha visto amparada por la indolencia de las autoridades no han cumplido con el deber de cuidarlos, resguardarlos y ofrecerles mejores condiciones que las que tenían en sus hogares”.

El senador agregó que “el Sename requiere una reforma urgente y tengo confianza en que el Presidente Piñera impulsará las medidas acordes con la naturaleza del problema, que aqueja a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, a las que el Estado no ha cumplido con el deber de proteger”.