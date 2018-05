La DC elige hoy nueva directiva nacional en medio de crisis

La Democracia Cristiana elegirá hoy a su nueva directiva nacional para el periodo 2018–2020, en una elección marcada por la crisis que provocó la derrota electoral y las renuncias de militantes históricos y de base que los han seguido con la intención de formar nuevos movimientos socialcristianos.

A esta elección se presentan dos listas, una encabezada por el ex diputado Fuad Chahín, del sector moderado del partido y quien se perfila como ganador, y la segunda, por el ex presidente de la FECH, Humberto Burotto. El sector progresista no levantó candidato tras la bajada del senador Francisco Huenchumilla.

La Lista 1 está formada por Humberto Burotto Guevara, Gerardo Muñoz Riquelme, Mario Fuentes Romero, Rodolfo Fortunatti Molina, Arturo Molina Henríquez, María Cayuqueo Herrera, María Escobar Silva, Gabriela Jofre Nocetti y Cecilia Valdés León.

La Lista 2, en tanto, la integran Fuad Chahín Valenzuela, Carmen Frei Ruiz- Tagle, Luis Delpín Aguilar, Joanna Pérez Olea, Rodrigo Albornoz Pollmann, Camina Avilés Barraza, Eduardo Cerda García, Kareen Herrera Esparza y David Morales Nordetti.

A lo largo del país estarán habilitados 300 locales de votación, que funcionarán entre las 9 y 18 horas, y en la sede nacional se instalará el equipo electoral, a cargo de Secretaría Nacional, que monitoreará el desarrollo de la elección y el cómputo de votos. El resultado se informará alrededor de las 20:30 horas.

Están habilitados para votar cerca de 32.000 militantes inscritos tras el refichaje, lo que también es una muestra de la crisis de la DC, ya que hasta 2015 su padrón era de 100.000. En la elección interna ganó Carolina Goic en 2016 votaron 20.000 militantes. Para hoy, se espera que lo hagan 10.000.