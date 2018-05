Ex diputado Fuad Chahín es el nuevo presidente de la Democracia Cristiana

El ex diputado Fuad Chahín se convirtió en el nuevo presidente de la Democracia Cristiana al triunfar ayer en las elecciones internas en las que se enfrentó al ex líder de la FECH, Humberto Burotto. El ex parlamentario presidirá la Falange durante el periodo 2018-2020.

Los resultados oficiales entregados anoche mostraron que 13.485 militantes, estos es, el 42,5% del total de habilitados para votar, participaron de proceso electoral calificado como “impecable” por los organizadores de los comicios.

De acuerdo a estos resultados, la Lista 2 conformada por Fuad Chahín, Carmen Frei, Felipe Delpín, Joanna Pérez, Camila Avilés, Eduardo Cerda, Karen Herrera y David Morales obtuvo el 63,9% de los votos.

En todo caso, advirtió la directiva saliente que encabeza Myriam Verdugo, este resultado da espacio a la integración de la Lista 1 que encabezó Burotto y que también integraron Gerardo Muñoz, Mario Fuentes, Rodolfo Fortunatti, Arturo Molina, María Cayuqueo, María Escobar, Gabriela Jofré y Cecilia Valdés.

En una declaración leída por Myriam Verdugo tras informar los resultados, manifestó que “los militantes del PDC reafirmaron su compromiso con la libertad, la democracia, la fraternidad y el deber cívico. Hoy el llamado es a ponernos a trabajar tras la nueva directiva para escribir un nuevo capítulo en la historia de la DC”.