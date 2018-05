Bachelet encabeza encuentro con sus ex ministros antes de cuenta de Piñera

Ministros de la ex Presidenta Michelle Bachelet llegaron esta tarde a una casona de Las Condes para reunirse con la ex Mandataria, quien en aquel lugar instalará una fundación que trabajará en defender su legado.

Entre los asistentes, estaba el ex titular de Educación, Segpres y Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien llegó al recinto de calle El Inca en bicicleta.

Igualmente estuvieron el ex vocero de su primer gobierno, Francisco Vidal; la ex ministra de Salud Helia Molina y el ex titular de Energía Máximo Pacheco. Igualmente estuvieron presentes el ex director de políticas públicas Pedro Guell y el ex subsecretario de Interior Mahmud Aleuy.

La ex vocera Paula Narváez negó que la reunión tenga alguna relación con la primera cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera de este viernes.

“No está planteada de esa manera, nosotros insistimos en esto, no se trata de defender un legado por defenderlo, se trata de defender las conquistas sociales que Chile se ha dado a través de sus instituciones democráticas, como debe ser el debate democrático, en el Congreso Nacional”, expresó la ex ministra.

Dentro de los ausentes estuvo el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, quien en los últimos días del mandato de Bachelet protagonizó una polémica al no querer firmar el decreto que cerraba el penal de Punta Peuco.