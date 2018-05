Listas de espera: Cariola recrimina a Santelices por no aclarar dudas a comisión

La presidenta de la comisión investigadora por la reducción artificial de listas de espera, diputada Karol Cariola (PC), criticó duramente la exposición del ministro de Salud, Emilio Santelices, quien dio cuenta de un informe en el cual se detallan medidas administrativas adoptadas para hacer frente a la situación.

En la sesión de ayer, el secretario de Estado sostuvo que se creó un nuevo sistema de registro de las listas de espera, bajo el marco de la agenda digital que se está llevando en el Ministerio de Salud.

“Ello implica que, en el punto donde hoy día se registra un enfermo en lista de espera, ese dato llega directamente al ministerio y, dado el sistema digital que hemos instalado, es imposible de ser adulterado”, remarcó.

“La virtud es que hemos cambiado la lógica; ahora no se tienen procedimientos o cirugías en espera sino, como siempre debió haberse hecho, tenemos pacientes, seguimos al paciente en su integralidad, este en un gran salto y estamos muy satisfechos”, precisó.

Sin embargo, el conformismo del titular de Salud no fue compartido por la diputada Cariola, quien afirmó que el ministro no aclaró las dudas que son objeto de la investigación y no supo situarse a la invitación que se le hizo.

“Nosotros estamos muy complicados, no logramos avanzar en esta sesión y es muy lamentable, porque se nos hace perder el tiempo”, afirmó la parlamentaria comunista, quien también confrontó personalmente al ministro.

“Vamos a tener que tomar medidas y cada vez que hagamos invitaciones a las comisiones investigadoras no solo vamos a tener que enviarlas con los antecedentes relativos a la invitación, sino que también adjuntar los argumentos de la misma, para que ningún ministro o persona invitada se confunda respecto del mandato”, sentenció.

En la sesión también se vio la formación de una nueva comisión para recabar antecedentes sobre las actuaciones de los funcionarios públicos adscritos a los establecimientos correspondientes a diversos Servicios de Salud del país.

El objetivo es determinar eventuales irregularidades en la reducción artificial de las listas de espera mediante la eliminación de pacientes desde el Repositorio Nacional de Lista de Espera.

El grupo legislativo también estudia la manipulación del Sistema de Información para la Gestión de Garantías Explícitas en Salud y estadísticas de salud de las instituciones públicas involucradas, a partir de los hechos ocurridos entre 2011 y 2013, que podrían configurar una eventual infracción al principio de probidad.

La comisión además busca establecer lo ocurrido con los pacientes del hospital de Rancagua, cuyos casos no habrían sido atendidos ni incorporados al registro correspondiente.