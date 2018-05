Oposición realiza acto simbólico por promulgación de Ley de Educación Superior

Con una ceremonia encabezada por el diputado Mario Venegas, vicepresidente de la Cámara e integrante de la comisión de Educación, y que contó con la participación de los jefes de bancada e integrantes de las bancadas DC- PPD-PRO-PC-PR- Y PS, se realizó esta mañana un acto simbólico por la promulgación de la Ley de Educación Superior.

En la ocasión, los diputados calificaron de “mezquina” la actitud del Gobierno al pretender “invisibilizar una reforma que consagra la gratuidad y que beneficia a miles de familias chilenas”.

La reforma, que crea la Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior, entre muchos otros, entró en vigencia pero sin la ceremonia protocolar que reciben la promulgación de leyes como estas.

Tras la firma del texto de promulgación respectivo, el diputado Mario Venegas señaló que “hoy hacemos justicia y nos reunimos para realizar esta simbólica ceremonia para decirle al país lo que el Gobierno, en una actitud mezquina pretendió invisibilizar, ocultando la plena vigencia de una ley que forma parte de la reforma a la educación impulsada por la ex presidenta Bachelet”.

Añadió que es “una ley que permitirá que miles de jóvenes puedan estudiar, aliviando el calvario que vivían innumerables familias. Si al ministro Varela no le gusta esta ley y no está de acuerdo, eso no explica la pequeñez de no haberla promulgado “.

Además, enfatizó que “hay un antes y un después con la promulgación de esta ley, que pasó de tener un sistema en la más absoluta desregulación a otro que irá en la línea de garantizar a los jóvenes y sus familias una institucionalidad que les va a dar garantías de contar con un estándar de calidad que permitan cumplir con la misión más fundamental de este sistema, que es formar a los profesionales y los técnicos que Chile necesita”.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Educación, Cristina Girardi (PPD), señaló que “la publicación de esta ley debe alegrarnos a todos los que participamos en la tramitación de este proyecto, que no fue sin problemas ya que tuvimos hartas discusiones y finalmente llegamos a aprobar algo que el país esperaba hace mucho tiempo; desde que se inició el movimiento estudiantil que luchó por un sistema que efectivamente diera garantías en la formación de los jóvenes de este país”.

“Hoy quiero decir con todas sus letras, que el propósito de este proyecto es que las instituciones privadas no se siguieran robando la plata del Estado y de las familias de Chile, es decir, poner efectivamente un límite a aquellos que venían haciendo lavado de activos durante muchos años, hoy el lucro queda tipificado y las personas que vulneren ello van a ir a la cárcel”, indicó la parlamentaria.

Cristina Girardi apuntó a la actitud tomada por el Ejecutivo respecto de la promulgación de esta iniciativa, se debe a que “claramente a un gobierno que representa a aquellos que forman parte de las instituciones de educación superior como controladores no le es cómodo. No me extraña que no hicieran nada respecto de su promulgación. La actitud que tomaron es coherente con sus ideas, ya que esta ley va a exigir calidad, excelencia académica y que el negocio finalmente se termine y eso a nosotros como el resto del país verdaderamente nos alegra”.

En tanto el jefe de bancada del PS, Manuel Monsalve, fue tajante en señalar que “es lamentable que el Presidente de Piñera y el ministro de Educación rompan con una tradición republicana”.

“Estamos hablando de un proyecto que es la principal reforma al sistema de educación chileno durante los últimos 40 años. Y lo que corresponde es que esto sea promulgado en La Moneda y esto no ocurrió, porque simplemente el Presidente Piñera no está de acuerdo con consagrar la gratuidad de educación superior, de manera permanente, a más de 360 mil jóvenes que estudian de manera gratuita”, dijo Monsalve.

Sobre este mismo punto, agregó que “no solo hablamos de gratuidad, sino que además se regulan los aranceles de las instituciones de la educación superior, para que no se les cobre demás a las familias chilenas”.