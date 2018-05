Parlamentarios y el Movilh piden pasar a Comisión de Ética a diputado Romero

Parlamentarios solicitaron hoy a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados “una sanción ejemplar y disuasiva”, contra el congresista Leonidas Romero por discriminar en razón de su identidad de género a la actriz Daniela Vega

Con la medida, los/as diputados/as Karol Cariola, Camila Vallejo, Daniela Cicardini, Pablo Vidal, Natalia Castillo, Pamela Jiles, Esteban Velásquez, Emilia Nuyado, Gabriel Silber, René Saffirio, Tomás Hirsch, Carolina Marzán. Matías Walker, Jaime Tohá, Marisela Santibáñez, adhirieron y se sumaron así a una petición en igual sentido que el Movilh solicitó ayer en la Comisión de Ética.

“Cuando 15 parlamentarios se movilizan junto a la sociedad civil contra declaraciones misóginas, sexistas y transfóbicas, significa que el Congreso Nacional está avanzando hacia el respeto que merece toda ciudadanos. Valoramos que los congresistas apoyen nuestra denuncia y esperamos la máxima sanción posible de la comisión de ética contra Romero”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, en compañía de los parlamentarios.

En un escrito trabajado junto al mencionado movimiento LGBTI, los parlamentarios alegaron que Romero violentó el artículo 346 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, donde se establece que todo congresista debe “ejercer el cargo con respeto a las personas sin incurrir en discriminaciones arbitrarias”, así como “ser justos y respetuosos en el trato con los ciudadanos, los demás diputados, el personal de la Corporación y, en general, con cualquier autoridad o funcionario público”.

Añadieron que “las declaraciones del diputado Leonidas Romero en relación a la persona en particular contra quien las dirigió, son de una profunda falta de respeto y negación de la personalidad de Daniela Vega. Esto constituye un hecho no menor porque estamos en presencia de un acto atentatorio contra la dignidad de una persona que, en esta ocasión, presenta más de un matiz que hace de esta situación aún más grave, a saber: (i) estamos ante un acto que afecta a la dignidad de la persona lo cual desde todo punto de vista ya es condenable; (ii) la persona sobre la cual se hace un acto de negación de su identidad, es una persona transgénero que ya ha recibido prejuicios y discriminaciones sociales”.

Lo anterior “corresponde a una expresión evidente de discriminación de género en ocasión en que hoy más que nunca, la sociedad toda hace esfuerzos por erradicarla. Son años en que las mujeres han dado una lucha incansable por el ejercicio debido de sus derechos y el reconocimiento de su dignidad, verificándose pasos de gran envergadura en este último tiempo”.

“La conducta del diputado Leonidas Romero no se condicen con los años en que vivimos ni con el desarrollo de nuestra democracia. La conducta del diputado promueve la discriminación y el odio contra quienes expresan su género de una manera distinta a la suya, no reconociendo ese mismo derecho que tiene él a expresar su género, en Daniela Vega, lo cual no corresponde para una autoridad que carga sobre sus hombros una investidura que lo obliga a actuar de manera ética y con una conducta intachable”, indicó la denuncia ante la Comisión de Ética.

En otras palabras, “las expresiones del Diputado Leonidas Romero constituyen una agresión injustificada y descalificadora, con publicidad. Daniela Vega es una actriz ampliamente reconocida y que como ciudadana, ha demostrado una conducta ejemplar”, apuntaron los congresistas y el Movilh.

En ese sentido, los parlamentarios y el Movilh solicitaron a la Comisión de Ética y Transparencia dictar “una sanción que sea ejemplar, disuasiva y entregue una señal clara de que un Diputado de la República no puede volver a incurrir en conductas irrespetuosas frente a una ciudadana. El respeto es un elemento fundamental en el entendimiento que todos debemos tener en el ejercicio de nuestra convivencia democrática.

El pasado 28 de mayo, y luego de que el presidente de la República mencionara a la actriz en un discurso, Romero había sostenido que “a Daniel Vega, todos los (homenajes) que quiera. Hasta donde yo sé no se ha operado. Nació hombre, por lo tanto espero que el presidente se haya equivocado. Si Piñera insiste yo estoy equivocado en apoyarlo y voy a tener que dar un paso al costado. Yo me siento que tengo pelo y soy pelado. Si usted me dice que Daniel Vega es mujer, yo discrepo”.