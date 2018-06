Bacheletismo: "Endogamia piñerista es el verdadero partido que domina al Gobierno"

Tras el encuentro de la ex Presidenta Michelle Bachelet con sus ex ministros del miércoles pasado se distribuyó entre algunos presentes y parlamentarios, vía WhatsApp, el borrador de una minuta denominada “Primera Cuenta Pública del Presidente Piñera (Borrador V2)”.

El texto, reproducido hoy por El Mercurio, comienza haciendo un duro análisis de lo que ha sido el inicio del mandato. “El Gobierno lleva tres meses. Esta cuenta será solo una expresión de deseos, que veremos con el paso del tiempo si se cumplen o no”.

“Lamentablemente, durante estos tres meses, más que gestión, hemos visto acciones de márketing y una compulsión por atribuirse como propias diversas medidas que son de gestiones anteriores y que deben ser miradas con una visión de Estado, no como logros individuales”, agrega.

Luego, expresa que “más aún, hemos visto que vía decretos y otras medidas administrativas buscan torcer el sentido de las leyes que el Congreso ya aprobó democráticamente”, y “que a la hora de celebrar un avance tan importante como la Ley de Educación Superior ha primado una mirada más bien egoísta y mezquina. Era el momento para reafirmar con fuerza el compromiso con la gratuidad y no quisieron hacerlo”.

Respecto a la agenda legislativa, el borrador afirma que “existe ausencia de mirada de largo plazo. No se conocen políticas en materia de vivienda, en Infraestructura y Obras Públicas, en Innovación y Emprendimiento; en Ciencia y Tecnología. Anuncios sueltos sin perspectiva”.

La minuta establece, además, algunas ideas fuerza que apuntan a un supuesto conflicto de interés de la administración actual, acusándola de defender a las grandes empresas: “Nosotros esperamos que las políticas que el Estado debe hacer en beneficio de las personas no se transformen en un negocio para unos pocos”.

Añade que “las políticas públicas son para mejorar la vida de las personas y no para mejorar el negocio de las empresas, que siguen ganando más a costa de las personas”.

En esta línea, la minuta recalca que “un ejemplo es el anuncio de Piñera respecto de que los hombres van a pagar en las isapres un poco más y las mujeres un poco menos. Ese beneficio será para las Isapres, que recibirán más ingresos, no para los cotizantes”.

La segunda idea fuerza, según El Mercurio , apunta directamente a la relación que tendrían los ministros de Estado con las grandes empresas: “La endogamia piñerista es el verdadero partido que domina al gobierno de Piñera”.

“Gran parte de sus ministros son un directorio de empresas, no un gabinete al servicio de los chilenos. (Ministerio Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social; el presidente de Codelco era presidente de AFP Habitat y fue gerente general de Falabella. Se especula que una de sus tareas sería avanzar en la idea de privatizar Codelco)”, asegura el documento.

“Esperamos -y vamos a trabajar para ello- que se implementen cuanto antes los anuncios fundamentales de este gobierno para el país”, inicia el ítem II de la minuta.

Aquí se establece como primer punto “los temas valóricos, entre los que se cuentan la debida protección contra la discriminación a las mujeres y la adopción homoparental”.

El texto agrega que “Chile ya corrió el cerco, y quien no quiera aceptarlo, tendrá a la ciudadanía al frente, exigiendo que esas transformaciones se concreten cuanto antes”.

Junto con los temas valóricos, la minuta recalca “la reforma al Código de Aguas, que privilegie el consumo humano y regule el uso indiscriminado de las empresas del agua de los chilenos”; “la reforma a la Ley de Pesca, que fue dictada en forma vergonzosa por las empresas pesqueras a los legisladores. Y que tiene al senador Orpis a punto de ser condenado”.

“La reforma tributaria debe resguardar no solo la recaudación, sino también garantizar la justicia tributaria, de tal forma que los que ganen más sean los que más aporten” y “los cambios al sistema de pensiones”, donde asegura que “durante el gobierno anterior, Sebastián Piñera anunció una reforma del sistema de pensiones y no pasó nada. Entonces, veremos cómo se materializan los anuncios, pero resulta negativo que se haya retirado el proyecto que crea el Consejo de Ahorro Colectivo”.

Junto con esto, en el ítem se agrega el “Proyecto de clase media protegida”, donde se explica “que el Estado debe proteger a las familias más vulnerables, y la mejor forma de hacerlo en el caso de la clase media es abriendo oportunidades para acceder a la educación superior, para que el apellido o el colegio donde estudió no importen al momento de acceder a un puesto de trabajo; para contar con una salud pública oportuna y de calidad”.

Pero la minuta no solo se queda en los aspectos temáticos, añade la publicación, ya que también establece un esquema de depliegue para esta semana que incluye, además de la cena del miércoles: “jueves en la noche enunciar estas ideas en pocos voceros”, y “viernes: presencia en medios, entrevistas”.

La idea de que la reunión del miércoles fuera vista solo como una cena de camaradería, fue transmitida por la ex jefa de gabinete de Bachelet Ana Lya Uriarte, cuando invitó a los ex ministros a la reunión, enfatizando en mostrar la instancia como una intervención de la ex mandataria para ordenar a la oposición, concluye la nota de El Mercurio.