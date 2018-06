Cuenta pública: Girardi denuncia como injustas críticas a Bachelet

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, cuestionó las críticas que el Presidente Sebastián Piñera hizo a la administración de la ex Mandataria Michelle Bachelet, pero valoró y comprometió su apoyo a varias de las medidas que el mandatario anunció en su primera cuenta pública realizada este viernesen Valparaíso.

En tal sentido, señaló que “el Presidente Piñera habla de unidad, de diálogo, pero no me parece justo que critique políticas muy importantes de la Presidenta Bachelet que aumentaron la igualdad, la equidad y los derechos de los trabajadores tal como la Reforma Tributaria que obliga a pagar impuestos a los que antes no pagaban. Él mismo dice que al asumir en marzo la economía creció un 4% eso, claramente, es herencia del gobierno anterior”.

Girardi afirmó también que “mucho de lo que planteó –terminar con las bolsas plásticas, los cambios al CAE, el Ministerio de Ciencia- son políticas impulsadas en el gobierno de la Presidenta Bachelet, pero qué bueno que se terminen aprobando y se continúen implementando”.

El senador PPD valoró “el compromiso de mejorar la Salud Pública, terminar con las listas de espera y la idea de poner a Chile en el centro de la Ciencia y la Tecnología, y si avanza en eso lo vamos a apoyar”.

También calificó de “positivo el impulso a la Ley de Fármacos II, incorporar especialistas en los consultorios y que los hospitales resuelvan los dos millones de pacientes en lista de espera. Es muy importante el apoyo a la ciencia y la tecnología y estar consciente que pasaremos a una nueva etapa de desarrollo dónde la robótica y la inteligencia artificial tendrán un rol fundamental”.

Girardi afirmó que consideraba “un reconocimiento importante” el que el Presidente Piñera dijera que “va crear un Concejo del Futuro sobre la experiencia de lo que ya ha hecho el Congreso. En esos dos temas, Salud y Ciencia, evidentemente contará con mi respaldo, porque ambas materias para el país son muy importantes”.

Igualmente agregó que “en el pasado, la derecha siempre defendió las Isapres, fueron sus abogados. Por eso qué bueno que el Presidente Piñera anuncie fortalecer el Sistema Público y al mismo tiempo plantee una reforma a las Isapres. Me parece fundamental terminar con las preexistencias, porque negarse a atender enfermos viola el juramento hipocrático y los derechos humanos de los pacientes, pero es inaceptable subir los planes a los hombres para poder bajárselos a las mujeres. Esos recursos deben salir de las multimillonarias utilidades que obtienen gracias a prácticas abusivas como las exclusiones, las discriminaciones, la modificación unilateral de los planes, etc”.

Girardi dijo que echó de menos “una verdadera reforma profunda al sistema de AFP. Nuevamente les vamos a entregar recursos de todos los chilenos a estos abusadores, nosotros queríamos que esos nuevos aportes los administrara una entidad independiente y no quienes han obtenido utilidades sobrenormales entregando pensiones miserables”.