Diputada Pérez por cuenta pública: “Mucha retórica y pocas propuestas”

La diputada Catalina Pérez (RD) afirmó que la primera cuenta pública del segundo mandato de Sebastián Piñera “tuvo pocos anuncios y menos novedades”.

De acuerdo a la parlamentaria, “el Presidente parece estar todavía en campaña. Vimos una cuenta pública con mucha retórica pero pocas propuestas concretas, y la reafirmación de aquello que ya conocemos de su programa de gobierno e iniciativas que están en tramitación en el Congreso”.

Pérez agregó que hubo grandes temas de contingencia ausentes o vagamente mencionados, entre ellos, la exigencia de una educación no sexista planteada por los movimientos feministas.

“Parece que (Piñera) quiere ordenar la casa para las AFP, las Isapres y el mundo privado, pero no para garantizar los derechos de la ciudadanía. Además de no mencionar la educación no sexista, tampoco habló del Tribunal Constitucional y la necesidad de democratizar sus funciones, ni mencionó cómo enfrentamos el nepotismo, la corrupción y los delitos que atentan contra la probidad y la transparencia en el servicio público” enfatizó la parlamentaria.

Además, como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Pérez puso énfasis en la falta de “grandes compromisos en esta materia. El Ejecutivo no ha sido firme con la necesidad de defender un nuevo Sistema de Protección a la Biodiversidad y las Áreas Protegidas, la reforma al Servicio de Evaluación Ambiental que vaya en la línea de fortalecer los mecanismos de protección del medio ambiente y no de facilitar a las empresas continuar contaminando”.

Además, criticó duramente la escasez de anuncios en materia de descentralización: “Faltaron anuncios respecto de la ley de Rentas Regionales que le da las atribuciones a los gobiernos locales. Este es un proyecto que lleva debatiéndose por dos años y lo que necesitamos ahora es que se defina esta ley que le dará capacidad financiera suficiente a los Gobiernos Regionales para empezar a hablar en serio de descentralización”, concluyó la parlamentaria.