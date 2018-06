Ernesto Velasco: "Fue un discurso mesiánico, odioso, megalómano, cree que el país comienza con su llegada”

El timonel del Partido Radical, Ernesto Velasco, calificó la cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera ante el Congreso, como “un discurso mesiánico, odioso, megalómano, que cree que el país comienza con su llegada al Gobierno”.

“No se hace cargo autocríticamente de sus errores, de su gobierno y actualmente la instalación de este gobierno está plagada de errores y situaciones que no están en la línea de su propio programa de Gobierno”, manifestó.

Velasco cuestionó que Piñera no se haga cargo de los errores de su administración actual, ni mucho menos de la pasada. Cuando establece que “hemos puesto orden en nuestra casa”, no hace más –según dijo- que “demostrar su espíritu endogámico, de frases grandilocuentes, pero que no profundizan”.

Para Velasco tampoco se plantean desafíos legislativos relevantes, dando la impresión de que el mandatario espera gobernar el país por la vía de decretos.

El líder radical afirmó que Chile requiere inclusión social, por lo que echó de menos en la cuenta pública definiciones concretas respecto del problema que viven miles de chilenos por sus pensiones.

“No se hace cargo del tema de pensiones en forma concreta, decir cómo se va a avanzar en la mejoras de las pensiones y que necesita de una sociedad más solidaria e inclusiva. En los temas de menores no establece plazos concretos. En descentralización y regionalización tampoco hubo una palabra que ponga en valor a más de 10 millones de chilenos que viven en regiones”, añadió.

“En síntesis un discurso odioso y mezquino. Más que mirar el pasado y criticar el gobierno de la presidenta Bachelet, tiene que preocuparse de gobernar el país con políticas de futuro y Estado. Más de lo mismo, odioso y mezquino”, sentenció.