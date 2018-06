Pepe Auth por caso OAS: "Pongo mis manos al fuego que nunca he ayudado a una empresa a conseguir un negocio con el Estado"

“Yo no tengo idea, yo no lo recuerdo al tipo. Puede haber inventado el almuerzo, pero también me reunía con cuanta persona me pedía reunión. Lo que sí te puedo decir es que yo jamás he recibido una indicación para favorecer o ayudar a una empresa a tomar contacto con el Estado”.

“Pongo mis manos al fuego, sin ningún temor a calentármelas siquiera, que nunca he ayudado a ninguna empresa a conseguir ningún negocio con el Estado. Y menos a hacer algo que pudiera reportar beneficios yo”.

“Yo soy responsable, yo podría decir ‘desmiento categóricamente haber almorzado con esa persona’, pero no tengo idea, si me están hablando de un almuerzo de hace nueve años”.