Piñera y críticas a anterior gobierno: “Son verdades, nadie las puede desmentir"

El Presidente Sebastián Piñera defendió hoy sus críticas al gobierno anterior durante la cuenta pública realizada el viernes pasado. Afirmó que “son verdades tan fuertes, que nadie las puede desmentir”.

En entrevista con radio ADN, dijo que “cada generación tiene su propia misión. Los padres de la patria tuvieron como misión conquistar nuestra independencia. Hace 30 años atrás, una generación de chilenos tuvo como misión recuperar la democracia. Ahora, nosotros tenemos como misión transformar a Chile en un país desarrollado y sin pobreza”.

Aañadió que “todo gobierno tiene que tener claro tres cosas: el punto de partido, el puerto de destino y el camino que quiere recorrer”.

“Por eso me pareció muy importante, junto con reconocer los logros y avances del gobierno anterior, destacar también, y para no cometer error, yo dije vamos a dejar las cifras hablen con su propia fuerza y elocuencia”, agregó.

“Tuve que recordar que recibimos un país en que su capacidad de crecimiento está muy resentida, igual que su capacidad de crear empleos y mejorar los salarios. Un país en que el déficit fiscal y la deuda pública crecieron más allá de lo responsable. Un país en que la delincuencia ha crecido con mucha fuerza y donde la salud está en crisis”, expresó.

Según Piñera, “son todas verdades y, por tanto, nadie de los que ha criticado ha cuestionado las cifras ni los hechos” y aseguró que “lo que dije son verdades tan fuertes que nadie las puede desmentir”.

Finalmente, el mandatario enfatizó que no mencionó a Michelle Bachelet en su discurso porque “uno se refiere a un gobierno, no me gusta personalizar las cosas”.