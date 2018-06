[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] “El gobierno de Bachelet nos ha legado un país con más Sida porque no llevó adelante una política pública” Jorge Errázuriz

“Probablemente no lo hizo para no tener problemas con la iglesia, para no tener problemas con la gente que dice que el gobierno no se tiene que meter”. Fue el análisis de Jorge Errázuriz en Directo al Grano con respecto a la gran alza de casos de VIH en nuestro país y el aumento en el gasto público que esto ha implicado.

Agregó que las medidas para combatir esto son “una oportunidad al gobierno actual y que no puede ser una política episódica”.





//assets.radioagricultura.cl/2018/06/cuña-1-dag-4-junio.mp3

“La razón por la que no se hizo ninguna campaña más de prevención (en el gobierno de Bachelet) fue porque la Subsecretaría de Salud Pública era muy conservadora” aseveró Carlos Correa haciendo alusión a la campaña orientada a la prevención entre la población más joven del país que incluía a personas homosexuales.

//assets.radioagricultura.cl/2018/06/cuña-2-dag-4-junio.mp3

Por otra parte, Gonzalo de la Carrera aclaró con respecto al costo de la mantención de la enfermedad que “una persona que se infecta en una familia que no tiene no tiene acceso a la salud privada no tiene de dónde pagar esos medicamentos”