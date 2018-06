Diputados PPD ingresan proyecto que exija un 3% mínimo de votos para ser parlamentario

Un grupo de diputados(as) del Partido por la Democracia (PPD) ingresaron un proyecto de ley que busca modificar el sistema electoral proporcional, con el objeto de instalar una “barrera electoral” de un 3% mínimo de los votos para convertirse en parlamentario.

De esta manera, se propone que si alguno de los candidatos a quien corresponde atribuirle un cargo no supera el 3% de los votos válidamente emitidos, no se le asignará ese espacio; y será para quien al interior de la misma lista haya obtenido un porcentaje superior al 3%, que habría sido elegido en caso de no existir pacto en la lista.

Los firmantes de la moción son los diputados Ricardo Celis, Loreto Carvajal, Andrea Parra, Carolina Marzán, Rodrigo González, Cristina Girardi, Tucapel Jiménez, y el independiente René Alinco.

“El 3% se basa en elementos que hemos tomado de la legislación comparada a nivel internacional y en lo ocurrido en las últimas elecciones parlamentarias en nuestro país, y hemos concordado que una barrera de 3% es un elemento suficiente y que permite generar una condición de mayor legitimidad, representación y gobernabilidad dentro de lo que son los mecanismos que tenemos hoy día para elegir a los parlamentarios en Chile”, explicó el Jefe de la Bancada del PPD, Ricardo Celis.

El legislador aseguró que “esto no es un tema personal, no queremos personalizar esto en un partido o fuerza política, lo que queremos establecer son mecanismos donde se avance hacia una mayor legitimidad del sistema proporcional”.

Respecto a los apoyos de otras bancadas a esta moción, el diputado Celis manifestó que “sabemos que este tema genera discusión, ha habido conversaciones, sin embargo, creemos que sí va a haber agua para la piscina porque esta situación afecta en un sentido u otro a todas las bancadas”.

Por su parte, la diputada Loreto Carvajal, indicó que “venimos trabajando en este proyecto hace un tiempo, y creemos que hacemos eco de lo que expresa la ciudadanía, ya que con el nuevo sistema electoral observamos que hay parlamentarios que han ingresado al Congreso con un 0,9%”.

“Si hoy día consideramos que a los partidos políticos se les exige para su existencia al menos un 5% de los sufragios válidamente emitidos para mantener su legalidad, creemos que es legítimo estudiar un sistema que ponga como un piso mínimo un 3% de los votos para ser diputado o senador”, afirmó la diputada Carvajal.

La parlamentaria sostuvo que “no es nuestra intención vetar a nadie, lo que queremos es un sistema que de verdad sea representativo, ya que tenemos parlamentarios que han dicho que en realidad no querían estar en el Congreso, sino que sólo llenar una lista parlamentaria en la papeleta, y eso no nos parece responsable”.