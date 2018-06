Diputadas PPD critican defensa de ex autoridades DC a Santelices

Las diputadas del PPD, Cristina Girardi y Andrea Parra, junto a parlamentarias del Frente Amplio, criticaron la decisión del ex ministro del Interior, Jorge Burgos, y del ex subsecretario de esa cartera, Jorge Correa Sutil, de asumir la defensa del ministro de Salud, Emilio Santelices, ante la acusación constitucional impulsada por el Frente Amplio.

La diputada Cristina Girardi, una de las firmantes del libelo, indicó que “lo que cuenta acá es que esto no es un tema profesional como se ha dicho, no es un tema donde aquí son abogados que tienen el derecho a ejercer su profesión. Esto no es un Tribunal donde efectivamente se podría dar esa situación. Esto es una Cámara Política y por lo tanto no es un tema profesional, es una decisión política”.

La parlamentaria indicó que “aquí claramente lo que se está haciendo es apoyar a un ministro que desde nuestra perspectiva vulneró la ley. Esta acusación constitucional tiene su raigambre en eso, en una vulneración grave que afecta un derecho obtenido por las mujeres de Chile en esta Cámara de Diputados”.

“Es grave que un ex ministro y un ex subsecretario de lo que era la antigua Concertación y la Nueva Mayoría, apoyen de alguna manera a un ministro que efectivamente no solo está tomando una decisión política respecto de lo que es el aborto y el derecho que tiene las mujeres, sino que además vulnerando la ley, porque eso ya es ley en Chile, y que tiene que aplicarse”.

Por su parte, la diputada Andrea Parra sostuvo que “como militante del PPD, como mujer, esta noticia, este hecho político, nos vulnera, nos violenta. Esperamos que la Democracia Cristiana nos pueda explicar que es lo que ha ocurrido aquí, porque ciertamente hay sorpresa, hay indignación y hay dolor entre las mujeres parlamentarias que apoyamos esta acusación”.

“Francamente es impresentable lo que ha ocurrido con los ex ministros Burgos y Correa Sutil, insisto, para ser prudente esperaremos las explicaciones de la Democracia Cristiana”, concluyó la diputada Parra.