Burgos no defenderá a ministro Santelices ante eventual acusación constitucional

El abogado y ex ministro Jorge Burgos (DC) anunció en la tarde de este jueves que renunció a defender al ministro de Salud, Emilio Santelices, frente a la acusación constitucional en su contra.

La noticia la dio a conocer a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter.

“Siento que mi presencia le otorga mayor riesgo al resultado de una infundada presentación. No merece el ministro correr ese riesgo, por lo anterior he decidido dejar de participar en su defensa”, argumentó Burgos en torno a su postura.

“Espero que esta decisión ayude a centrar la discusión donde corresponde, lo insustancial de la acusación, y no en quien asume el patrocinio”, añadió.

Burgos agregó que “me fue grato colaborar en la construcción de los elementos de la defensa y espero éxito en la gestión profesional de Jorge Correa Sutil”.

Igualmente, el ex ministro de Bachelet señaló que había aceptado defender al ministro Santelices “en la más absoluta convicción que la acusación constitucional presentada no tiene asidero y no debe prosperar, pues de ocurrir sería manifiestamente injusto, en particular por la sanción de inhabilitación temporal de ejercer funciones públicas que conlleva”.

“Lo hice también porque quien me invitó, el abogado Jorge Correa Sutil, no es solo amigo, sino también un litigante de capacidad y experiencia”, agregó.

Por otra parte, añadió que “tuve a la vista que los diputados de la bancada DC sostuvieron mucho antes de mi decisión que no apoyaban la acusación, tal situación fue trascendente para mí. Comuniqué el día domingo pasado, tanto al jefe de bancada DC diputado Matías Walker, como al presidente electo de la DC Fuad Chahín, que con Jorge Correa, con una alta probabilidad, asumiríamos la defensa del ministro”.

“Ambas autoridades partidarias me escucharon con respeto y no cuestionaron mi decisión. Así las cosas, no puedo de dejar de sorprenderme por algunas reacciones en mi partido, en particular declaraciones, trascendidos, gestiones ante la comisión de ética, que por mi presencia en la defensa ponen en duda la convicción de no apoyar la acción constitucional”, indicó también Burgos.