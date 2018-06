Diputado Espinoza ante salida de Barros: “Faltan personas que sean sancionadas”

El diputado socialista Fidel Espinoza valoró la decisión del papa Francisco, de aceptar las renuncias de los obispos Juan Barros, Cristián Caro y Gonzalo Duarte de las diócesis de Osorno, Puerto Montt y Valparaíso, respectivamente.

Al respecto el parlamentario PS, dijo que “es histórico para Chile y para la iglesia a nivel mundial”.

Agregó el ex presidente de la Cámara que “la renuncia del obispo Barros se debe al tremendo esfuerzo y la lucha incansable de los laicos de Osorno, que denunciaron a todos las vinculaciones del obispo. El mismo papa se dio cuenta que se había equivocado”.

En este mismo sentido, el diputado Espinoza dijo que “esperamos que estas sanciones no queden sólo con estas tres autoridades. Creemos que lo justo es corregir y encaminar como corresponde la iglesia chilena”.

“A nuestro juicio, esto no puede mejorar si no son sancionados Ezzati y Errázuriz. Ellos también fueron grandes protectores de Barros y Karadima. Este es un tema ciudadano, la alta jerarquía no ha estado a la altura y debe ser cambiada”, concluyó Espinoza.