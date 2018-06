Bancada PPD-PRO pedirá sesión especial por violencia y femicidios en el país

La Bancada de Diputados del PPD-PRO pedirá una sesión especial para el miércoles 20 de junio, de 16:00 a 18:00 horas, con el objeto de tratar la grave problemática que afecta a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, femicidios y otros delitos; analizar las políticas públicas adoptadas por el actual Gobierno en la materia, y conocer las medidas legislativas y de seguridad pública que serán impulsadas.

En tal contexto, se citará al ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, a la ministra de la Mujer y de Equidad de Género, Isabel Plá, y se pedirá participar en dicha sesión a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

“Estamos preocupados por el nivel de violencia que hay en Chile, particularmente contra las mujeres. Cinco mujeres han fallecido en las últimas horas. En el último mes 7 mujeres han fallecido producto de la violencia, personas que tenían órdenes de alejamiento contra sus agresores y mueren”, afirmó el jefe de la Bancada, Ricardo Celis.

“Es por eso que estamos citando a la Ministra Plá a una sesión especial para que nos dé una explicación, acerca de cómo ve el Gobierno esto y cuáles son las medidas efectivas que está tomando para detener esta escalada de violencia. Hubo un compromiso del gobierno de terminar con la violencia y lo que hemos visto es más violencia; eso nos preocupa”, añadió.

Por su parte, la diputada Loreto Carvajal sostuvo que “no nos podemos quedar solo en la denuncia: creemos que es importante una gestión activa desde el Ejecutivo. Las políticas en materia de seguridad de las mujeres y de violencia de género han sido un fracaso, sucesivamente. Como bancada del PPD-PRO, creemos que es necesario agilizar todos los proyectos que van en este sentido. Además solicitar, cómo ya lo hicimos con la Ministra Plá, que exista una gestión efectiva por parte de las policías, una coordinación que de una vez por todas, termine con la muerte de las mujeres”.

La diputada Carolina Marzán, indicó que “todo el país se ve conmovido y afectado cuando una mujer es violentada y peor aun cuando existe un desenlace fatal como lo que hemos visto en los últimos días. Hoy en la Comisión de Familia y Adulto Mayor, vamos a ver el proyecto de ley para el derecho de la mujer de una vida sin violencia y le vamos a solicitar que se le ponga suma urgencia a este proyecto, porque creemos que es imperante y prioritario que las mujeres tengamos una protección básica para movilizarnos en la sociedad de una manera tranquila como nos merecemos y es nuestro derecho”.

En tanto, la diputada Andrea Parra sostuvo que “en esta sesión especial queremos conversar con la ministra y de una vez por todas concretar avances con respecto a políticas de género y la no violencia contra la mujer. Hasta ahora las políticas no han sido efectivas y la propia ministra ha reconocido que tenemos leyes poco robustas para defender. Ya no queremos que estos carteles sean solo carteles, no queremos que sean solo un slogan, queremos que lo traduzcamos en descensos de femicidios”.